12e Jaar Kerstactie Riki Stichting

Aalsmeer – Kerst is een feest van samenzijn en aandacht voor elkaar. Met veel plezier organiseert de Riki Stichting in de decembermaand voor het twaalfde jaar een landelijke activiteit voor ouderen. Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van lokale Zonnebloemafdelingen gaan op pad om 20.000 ouderen te bezoeken en hen een kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn 20.000 betekenisvolle ontmoetingen. De pakketjes worden persoonlijk thuisgebracht bij zelfstandig wonende ouderen, bij bewoners van verzorgingshuizen en bij ouderen in de privé-omgeving van de scholieren. Het pakketje van de Riki Stichting is meer dan alleen een leuke attentie: alle leerlingen en vrijwilligers geven een beetje van hun tijd en aandacht aan die ander als ze het pakketje uitdelen.

Naast ouderen ontvangen ook ruim 5.000 gezinnen met kinderen die iets extra’s kunnen gebruiken een kerstpakket.

Aalsmeer en Kudelstaart

Vrijwilligers van de Zonnebloem afdelingen Aalsmeer, Rijsenhout en Kudelstaart brengen in december kerstpakketjes thuis bij zelfstandig wonende ouderen.

Herhaalde aandacht

De Riki Stichting organiseert jaarlijks landelijke acties voor ouderen in de zomermaanden, de herfstperiode en met Kerst en Pasen. De Stichting is ervan overtuigd dat herhaaldelijk persoonlijke aandacht structureel bijdraagt aan het verbeteren van het welbevinden van ouderen. Iedereen kan hier iets in betekenen; een telefoontje, even langsgaan of iemand uitnodigen samen iets te gaan doen; het zijn kleine gebaren die voor ouderen van grote waarde zijn.