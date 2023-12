100e Deelnemer voor Westeinderpas

Aalsmeer – Een smaakvolle mijlpaal voor de Westeinderpas: restaurant On the Rock heeft zich als 100e deelnemer aangesloten bij de lokale cadeaukaart van Aalsmeer en Kudelstaart. Donderdag 30 november bracht wethouder Sven Spaargaren een bezoek aan het restaurant om zijn felicitaties over te brengen.

Merel Meijer van On the Rock mocht bloemen in ontvangst nemen tijdens dit feestelijke moment. Het restaurant is met zijn moderne Franse keuken en het uitzicht over de Westeinderplassen geliefd onder bezoekers uit de regio en daarbuiten, en daarmee echt een aanwinst voor de Westeinderpas.

Wethouder Sven Spaargaren: “De Westeinderpas is afgelopen zomer gelanceerd, mede dankzij een subsidie uit het Stimuleringsfonds van de gemeente. In Aalsmeer wordt jaarlijks ruim zes miljoen euro besteed aan landelijke cadeaukaarten. Dat geld verdwijnt uit de regio. Met de Westeinderpas is er een goed alternatief om een deel van dat geld terug te halen naar ondernemers in Aalsmeer en Kudelstaart.”

Op naar de volgende mijlpaal

Direct bij de introductie was er al een groot aantal bedrijven waar je kunt betalen met de Westeinderpas, van drogisterij tot visboer en van restaurant tot zwembad. Dagelijks sluiten zich steeds meer bedrijven aan en nu dus al meer dan 100. De Westeinderpas wil blijven groeien om een goede afspiegeling te zijn van de veelzijdige ondernemersgemeente Aalsmeer. Die groei betekent niet alleen meer keuze voor consumenten, maar ook een versterking van de lokale economie en het gemeenschapsgevoel.

Meer informatie over de Westeinderpas, alle deelnemers en de mogelijkheid om je als ondernemer aan te sluiten, is te vinden op de website: www.westeinderpas.nl.