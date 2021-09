100 Rode rozen voor eerste Vuur en Licht baby

Aalsmeer – De familie Aukes woont in de planetenbuurt in de Hornmeer en kreeg net als duizend andere bewoners in de Hornmeer een brief van Vuur en Licht op het Water. Daarin werd geïnformeerd over de verkeersmaatregelen in de Hornmeer en het afsluiten van hun wijk van 21.00 tot 01.00 uur op de avond van het evenement. De brief was één van de 63 voorwaarden die de gemeente had gesteld aan het verlenen van een vergunning.

De zwangere mevrouw Aukes stuurde een mail naar de organisatie om te vragen of er voor gezorgd werd dat de verloskundige tijdens de afsluiting van de wijk in ieder geval doorgang verleend zou worden. Weliswaar was de uitgerekende datum voor de bevalling 13 september, maar je weet maar nooit. Zo gezegd, zo gedaan, de verkeersregelaars waren op de hoogte van de situatie en hadden toestemming de verloskundige door te laten.

Zo ver is het echter niet gekomen. Afgelopen zaterdagochtend werd Naël geboren, een gezonde zoon voor het echtpaar Aukes. De eerste echte Vuur en Licht op het Water baby en daar zijn de organisatoren Mike (Multi) van der Laarse en Ap Eigenhuis supertrots op. Zondagmiddag hebben de twee een boeket van 100 rode rozen bij de familie Aukes laten bezorgen.