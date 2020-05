1 Minuutje voor de vrijheid

Jan Daalman, Dorpsdichter Aalsmeer

Wat is er gebeurd met 75 jaar vrijheid? Met nooit meer oorlog, nooit meer kampen, nooit meer angst en altijd zeggen wat je vindt?

Die vrijheid is voorlopig nog maar anderhalve meter groot, soms niet meer dan een mondkapje en wat gesloten deuren.

Een frommelig A4tje met wat spelregels aan de deur. Geknot tot een rode stip bij de groentekraam om op te staan.

Onze veteranen wonen inmiddels achter dikke muren, in de bunkers en loopgraven van de zorg.

Ons nieuwe normaal is oorlogstaal. Voor de veiligheid, zo heet het. Het gaat over isoleren en afsluiten, over risico’s beperken en onderduiken.

Gelatenheid zwaait er de scepter, oude mensen zijn het moe, het gedoe.

Dat geldt voor allemaal en wij… wij staan in die voetsporen. Wij zijn de vreemden in vrijheid, de vreemden in vrede.

Bestaat er een recht om een ander te besmetten als het vanwege de vrijheid is? Een veelkleurige vrijheid die weerloos is?

Maar wat als vrijheid een gebod of een verbod wordt of wordt opgeschort?

Zoals nu, met die ongekende stilte in ons luchtruim. Laten we juist die stilte een minuutje gebruiken om bij de vrijheid stil te staan.

Om te herdenken en ons af te vragen wat die vrijheid ook al weer is. Hoe breekbaar.