02 op 20-02-2020 in Aalsmeer getrouwd!

Aalsmeer – Een bijzondere trouwdatum afgelopen donderdag. Vanuit diverse plaatsen in Nederland werd gemeld dat de trouwambtenaren overuren moesten maken. Zoveel stelletjes die elkaar op deze dag het ja-woord wilden geven.

Er werden strakke schema’s gemaakt. In het echt verbonden, dan snel de trouwzaal uit en hup volgende. Na de huwelijksvoltrekking mochten natuurlijk wel foto’s gemaakt worden op het bordes, maar hiervoor was eveneens een maximum tijd in de planning opgenomen.

In Aalsmeer hadden de trouw-ambtenaren een gewone dag. Geen hordes aanmeldingen en daarom alle tijd voor de twee setjes die speciaal deze datum uitgekozen hadden om te trouwen. En daarmee heeft Aalsmeer een passende en best unieke toevoeging aan de al bijzondere cijferreeks van deze 20ste februari: 02 op 20-02-2020 getrouwd!