Jet van Kooten wint zilver bij rayonkampioenschappen!

Uithoorn – Zaterdag 2 februari werd de 2e voorwedstrijd toestelturnen in het rayon Amsterdam georganiseerd in de Turnacehal in Amsterdam-Sloten.In de categorie junioren in de 4e divisie turnde Jet van Kooten uit Uithoorn, een uitstekende wedstrijd. Ze turnde vooral een constante wedstrijd met weinig fouten. Op de Sprong en de Vloer behaalde ze de 5e plaats en op de Brug en de Balk de 4e plaats. Met een totaalscore van 44.500 punten eindigde Jet daarmee op de 2e plaats en won dus de zilveren medaille! Jet heeft zich hierdoor tevens geplaatst voor de Regiokampioenschappen die in april plaats zullen vinden