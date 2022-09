Zonder auto naar school!

Uithoornn – Wie vorige week de (klein)kinderen voor het eerst weer naar school bracht, zag ze al aan de schoolhekken hangen. Prachtige kindertekeningen over hoe je zonder auto op school kunt komen. Dat kan op veel verschillende manieren, zag ook wethouder Jan Hazen bij zijn bezoek aan IKC Het Duet aan de Prinses Christinalaan. “En allemaal gezond én veilig; twee doelen waar de gemeente op inzet.”

Wethouder Hazen keek vol bewondering naar de winnende tekeningen van Loreto (groep 6) en haar zusje Isabel (groep 1-2), en die van Ceyda en Pèpin (allebei uit groep 5). Ook sprak hij met directeur Paula Bouw van Integraal Kind Centrum (IKC) Het Duet over de campagne “Beweeg naar school!”, die voortkomt uit het Sportakkoord van Uithoorn.

Voordelen

De campagne, opgezet door huisarts Froukje Wegman en kinderfysiotherapeute Corien Baijens, stimuleert schoolgaande kinderen om vaker de fiets te pakken. Of de step, skateboard, of gewoon de benenwagen. Dat heeft namelijk veel voordelen. Het is gezond en goed voor motoriek en coördinatie. Het maakt kinderen zelfstandiger en vergroot hun inzicht en ervaring in het verkeer. En natuurlijk is het beter voor het milieu als de ouders hun auto kunnen laten staan; én ze hoeven niet met zijn allen op zoek naar een parkeerplek. Dat zorgt voor meer veiligheid rondom de scholen.

Voor de zomervakantie riepen ze de basisscholieren op om te tekenen hoe je op een gezonde en verstandige manier naar school kan komen. Per school werden 4 tekeningen uitgekozen; die zijn op banners afgedrukt en opgehangen, om de kinderen en volwassenen te inspireren die na de vakantie weer naar school komen.

Gezonder én veiliger

Directeur Paula Bouw van “Het Duet” is enthousiast over de campagne. “Wij besteden al veel aandacht aan veiligheid en bewegen tussen huis en ons IKC. Onze uitjes proberen we zo te organiseren dat de kinderen er met de fiets naartoe kunnen. We hebben een kort lijntje met de mensen achter het Sportakkoord. En het onderwerp komt regelmatig terug in onze berichten aan de ouders van de kinderen die hier naar school of naar de kinderopvang komen.”

Ook de gemeente ondersteunt de campagne van harte. Wethouder Hazen: “Het Sportakkoord van Uithoorn heeft als doel om verenigingen, organisaties en instellingen bij elkaar te brengen en (meer) samen te laten werken rond sport en bewegen. Deze actie om bewegend naar school gaan voor kinderen én ouders past daar goed bij. En het combineert twee doelen waar de gemeente op inzet, namelijk bewegen en de verkeersveiligheid rond de scholen. Hoe jonger je leert deelnemen aan het verkeer, hoe veiliger het is op latere leeftijd. We drukken ouders op het hart om daarmee niet te wachten tot hun kinderen naar de middelbare school gaan.”