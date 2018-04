Zondag 15e Wielerronde van Amstelveen

Amstelveen – Komende zondag 6 mei staat voor de wielrenners van WTC De Amstel de eerste ‘thuisronde’ van het seizoen op de agenda: de 15e Nicooz Ronde van Amstelveen.

De wielerronde is terug op het stratenparcours in de Westwijk met start en finish op de Sacharovlaan. Het parcours is bochtig en hier en daar hobbelig: de renners dienen niet alleen over een goede conditie te beschikken, ze moeten ook stuurvaardig zijn. Dit jaar is er voor het eerst sinds enkele jaren ook weer ruimte voor de jonge wielerjeugd: de Jeugd van 11 tot 14 jaar gaat om 12.00 uur van start. Daarna volgt de categorie Nieuwelingen (jongens 15/16 jaar), waarna om 14.30 uur de Masters 40+ hun koers rijden, tot slot om 16.00 uur gevolgd door de wedstrijd voor Amateurs/Junioren.

In de Jeugd heeft de thuisclub een aantal sterke renners die ongetwijfeld voor ereplaatsen zullen gaan. Jonge talentjes als Tyler Eijk, Michiel Mouris, Mees van Duren, Jelle Boonstra, Jesse de Vries, Viego Tijssen en Julian Vergouw zullen daarvoor weer hun best doen. Bij de Nieuwelingen zijn Wessel Mouris, Tijmen van der Pijl en Tristan Geleijn de sterkste Amstelrenners. In de categorie Masters 40+ zullen verschillende Amstelrenners een gooi naar het podium doen, maar in het slotstuk, de Amateurs/Junioren is de concurrentie altijd groot voor onder andere Daan Hoeks, Sander Boerkamp, Menno en Victor Broex en Ruben van der Pijl.

WTC De Amstel organiseert drie Amstelrondes met naast de ronde van Amstelveen ook nog de Ronde van Nes op 25 mei en de Ronde van Ouderkerk op 17 juni. Voor de wedstrijden van de Amateurs/Junioren geldt hierbij een overkoepelend klassement.

Foto: De renners gaan altijd hard in de Ronde van Amstelveen.