Welkom in het Flower Art Museum!

Aalsmeer – De lockdown voor de cultuursector is eindelijk voorbij en dit betekent dat het Flower Art Museum vanaf donderdag 27 januari weer te bezoeken is. De tentoonstelling Floribunda is verlengd en nog tot eind februari te zien.

Floribunda is een overzichtstentoonstelling met het werk van kunstfotograaf Dennis A-Tjak (1961, Paramaribo). Ruim honderd bloemportretten geven een impressie van zijn veertigjarige loopbaan waarin bloemen altijd het hoofdonderwerp zijn geweest. In het oog springende series als ‘Royal Flowers of the Netherlands’ en ‘Indische Pracht’ behoren tot de hoogtepunten in zijn werk.

Coproducties

Op de tentoonstelling zijn ook coproducties te zien van A-Tjak met twee andere kunstenaars. Samen met Rob de Heer maakte hij een reeks magisch-realistische fotocollages. Met kunstenaar/designer Inge Bečka componeerde A-Tjak in de studio stillevens van bloemen en keramiek. Hier maakte hij abstracte afbeeldingen van. Ook wordt er solowerk van Rob de Heer en Inge Bečka getoond.

Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 en is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is 6 euro, museumkaarthouders krijgen 50% korting en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Mondkapje en coronabewijs zijn verplicht, vooraf reserveren is niet nodig. Meer info: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Dennis A-Tjak – Keizerskroon