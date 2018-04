Voetbal: Gelijk, verlies en winst

Aalsmeer – De eerste teams van voetbalverenigingen FC Aalsmeer en RKDES hebben het afgelopen weekend wisselende prestaties geleverd. FCA zaterdag heeft een leuk en knap visitekaartje afgegeven. De Aalsmeerse voetballers kregen Forumsport op bezoek in de Beethovenlaan. Forumsport staat hoog in de competitie en kwam voor winst. Dit pakte anders uit. De ongeveer 200 bezoekers zagen een moeizame wedstrijd en geen doelpunten. Het werd of bleef 0-0. Forumsport teleurgesteld, Aalsmeer best tevreden.

RKDES Kudelstaart wachtte Paaszondag 1 april een thuiswedstrijd tegen Altior. Zo’n 300 toeschouwers hadden zich verzameld rond het hoofdveld aan de Wim Kandreef. Het werd een spannende wedstrijd, die RKDES niet wist te winnen. De bezoekers mochten naar huis met 2-1 winst. Voor Kudelstaart wist Rutger Spaargaren te scoren.

FCA zondag had 1 april vrij, maar de voetballers moesten maandag 2 april (2e Paasdag) aantreden. In Roelofarendsveen was WVC de tegenstander. Er is volop gescoord. FCA wist liefst vier keer de doelman te passeren en WVC wist ‘slechts’ drie keer de bal in het net te schieten. Een heel attractieve wedstrijd en winst voor Aalsmeer (4-3). Er volgde een vrolijke terugreis naar Aalsmeer.

Oud-voorzitter Rob de Vries overleden

De voetballers van FC Aalsmeer speelden zaterdag en zondag met rouwbanden. Ook werd zaterdag voor aanvang van de wedstrijd een minuut stilte gehouden. Dit vanwege het overlijden van Rob de Vries, oud-voorzitter van Voetbal Vereniging Aalsmeer (VVA) en ere-lid van FC Aalsmeer, op vrijdag 30 maart. Rob de Vries is 74 jaar geworden.

Foto: www.kicksfotos.nl. FC Aalsmeer zaterdag tegen Forumsport.