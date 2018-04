Voetbal: FCA zondag wint met 3-1

Aalsmeer – Het was prachtig weer om langs de lijn te staan dit weekend. Voor inwoners die dicht bij huis voetbal wilden gaan kijken was er voldoende keus, maar slecht één eerste erftal speelde een thuiswedstrijd. FCA zaterdag en RKDES Kudelstaart speelden beiden een uitwedstrijd.

FCA zaterdag ging 7 april op bezoek bij Breukelen. Het werd een spannende wedstrijd waar Aalsmeer pas in de tweede helft op gelijke hoogte wist te komen. Breukelen maakte als eerste een doelpunt en ondanks vele doelpogingen lukte het Aalsmeer eerst niet om ook de netten te raken. Ver in de tweede helft was het Calvin Koster die de doelman wist te passeren en de 1-1 liet noteren. En dit was tevens de eindstand. Aanstaande zaterdag 14 april speelt Aalsmeer thuis aan de Beethovenlaan en tegenstander is DZB Xerzes. Alvast noteren: De wedstrijd begint om 14.30 uur.

FCA zondag speelde thuis 8 april en de vele aanwezigen rond het veld zagen een heel interessante wedstrijd waarin Aalsmeer het betere team was. Tegenstander A.S.C. wist één maal te scoren, Aalsmeer liefst drie keer. Een klinkende overwinning die uiteraard gepast gevierd is. Zondag 15 april wacht FCA een uitwedstrijd. Er wordt gevoetbald tegen Altior vanaf 14.00 uur.

Ook de voetballers van RKDES moesten de Kudelstaartse grenzen verlaten voor een uit-wedstrijd. Rijnland was de tegenstander en de beide ploegen waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Er zijn diverse doelpogingen gewaagd, maar de beide keepers lieten zich niet passeren. Best terecht was de eindstand van 0-0. Op zondag 15 april wacht RKDES opnieuw een uitwedstrijd tegen S.J.Z. Aanvang van de wedstrijd is 14.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl. FC Aalsmeer zondag in actie.