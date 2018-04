Vijf oldtimers uit loods gestolen

Uithoorn – Uit een loods aan de Anthony Fokkerweg zijn in het Paasweekend vijf oldtimers gestolen. De diefstal van de wagens werd op dinsdag 3 april ontdekt. Het hek naar de hal was geforceerd en een roldeur open gebroken.

De politie is direct een onderzoek gestart. Hieruit blijkt dat de dieven vrij veel auto’s hebben moeten verplaatsen om de vijf classic cars naar buiten te kunnen rijden. Volgens getuigen zijn de dieven er met de auto’s vandoor gegaan op tweede Paasdag, maandag 2 april. Rond 01.15 uur zijn de eerste auto’s gestolen, rond 02.30 uur nog eens twee en de laatste schijnt om 06.00 uur weggereden te zijn. De politie heeft sporen veilig gesteld.

Het onderzoek is nog in volle gang. Gestolen zijn drie Porsches, een Mercedes 280 en een Jaguar. De wagens zijn rond 1970 gebouwd. Verder is ook nog een kentekenplaat ontvreemd: GF-817-T. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.