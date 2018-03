Wijze lessen van Jack de Vries bij VIB

De Ronde Venen – Niet alleen ondernemers moeten zich staande kunnen houden in de kritische media, ook lokale politici hebben hier een dagtaak aan. Zeker vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het leek VIB De Ronde Venen daarom een goed moment om ondernemers en politici bij te spijkeren op het gebied van omgang met de media. En wie kan dat beter dan oud-spindoctor van JP Balkenende: Jack de Vries!

Meer dan 80 ondernemers, directeuren, managers en lokale politici verzamelden zich in de Willisstee in Wilnis voor de wijze lessen van De Vries. Na een korte introductie van voorzitter Daniël Storm, werd het publiek door De Vries meegenomen in de do’s en don’ts in de media. Volgens hem bestaan de belangrijkste lessen uit 3 elementen. Zo zijn er 3 primaire journalistieke principes: Conflict – Human Interest – Nieuws. Aan de hand van actuele voorbeelden werd het snel duidelijk welke lessen hieruit te trekken zijn. Na een zeer interactieve uiteenzetting sloot De Vries af met de 3 belangrijkste elementen van een proactieve mediastrategie: Relevantie – Belofte – Bewijs. Daar werd nog uitgebreid over nagepraat tijdens de netwerkborrel die door de medewerkers van Stee-Inn optimaal werd voorzien van een drankje en overheerlijke hapjes.

Avondprogramma

Het avondprogramma was ingericht voor het VIB Verkiezingsdiner. Alhoewel er geen pers aanwezig was, konden de 8 aanwezige fractievoorzitters (of afgevaardigden) van de lokale politieke partijen het geleerde direct toepassen tijdens het 3 gangendiner. Als gast van de VIB kregen zij de rol van Tafeldame of Tafelheer, waarbij zij stellingen konden poneren, vragen beantwoorden en meningen en suggesties inwinnen. Na ieder gerecht wisselde de samenstelling. Twee uur lang werd druk gediscussieerd over diverse politieke thema’s onder het genot van de culinaire hoogstandjes van Restaurant Rendez Vous.

Tegen negen uur werd het verkiezingsdiner beëindigd. Zowel de lokale politici, als de VIB-leden spraken hun waardering uit voor zowel het middag-, als avondprogramma. Een herhaling over 4 jaar lijkt daarmee een feit.