TEKENACTIE OBS DE KAJUIT VOOR GOEDE DOEL PAKT GOED UIT!

Uithoorn – Ondanks de roerige tijd en het sluiten van de scholen is het de leerlingen van OBS de Kajuit in Uithoorn toch gelukt om ook dit jaar weer een mooi geldbedrag in te zamelen voor het goede doel. De kersverse Directeur van de school, Marijn Roeleveld, stelde een online actie voor waarbij leerlingen veilig en corona-proof hun zelfgemaakte artikelen konden verkopen. Samen met tekenfund.nl is de actie opgestart met als resultaat: prachtige kunstwerken en unieke producten met hun eigen tekening erop. Zo verkochten ze onder andere wenskaarten, placemats, onderzetters en mokken aan familie, vrienden en bekenden. Van ieder verkocht artikel was een deel voor het goede doel bestemd en dat heeft totaal maar liefst €1340,- opgeleverd.

Saamhorigheid

Het thema van dit jaar was ‘saamhorigheid’. En al vrij snel kwamen de medewerkers van De Kajuit op het idee om het geld te schenken aan de bewoners van het Hoge Heem. Na overleg met Wil Sikkink, teamleader van het Hoge Heem, is besloten dat het ingezamelde geld besteed zal worden aan de aanleg en inrichting van de nieuwe tuin voor de bewoners. “Een plek waar de bewoners en hun familie elkaar veilig en prettig kunnen ontmoeten in deze moeilijke tijden. We zijn hier heel blij mee!”.

Naast de online actie hebben de leerlingen ook een kerstkaart of knutsel gemaakt voor de bewoners. Dat de kinderen creatief zijn bleek niet alleen uit de mooie creaties die zij maakten; ook mochten zij in een korte brainstormsessie in de klas mee denken over de inrichting van de nieuwe tuin voor de bewoners. “Van bloementuin tot jacuzzi aan toe. De leerlingen zaten vol mooie en hilarische ideeën voor de bewoners” zegt Charlotte Jungeling, leerkracht van groep 5, die spreekt van een zeer geslaagde actie. “Ik sta zelf pas 2 jaar voor de klas, maar verbaas mij steeds weer over de enorme flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van leerkrachten en ouders. Het is echt mooi om te zien wat wij, ondanks alle maatregelen, met zijn allen iedere keer weer weten neer te zetten. En dat is wat ‘saamhorigheid’ voor mij betekend” vervolgt Charlotte.

In april zal de tuin voor de bewoners onder handen worden genomen. Hopelijk kunnen de bewoners hier dan in alle gezondheid van genieten met hun familie en vrienden.