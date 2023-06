Te weinig animo: Junior Pramenrace gecanceld

Aalsmeer – De Junior Pramenrace, die op 1 juli gevaren zou gaan worden, is geannuleerd. “Er waren te weinig aanmeldingen om de tocht door te laten gaan”, laten Heike, Bart, Jolien, Bram, Rosanne, Sebastiaan en Arnaud van de organisatie weten. De teams die zich al opgegeven hadden, laten in een reactie weten het jammer te vinden. Enkele teams waren al gestart met de eerste voorbereidingen en een aantal zelfs al vaarklaar. Maar, er is alle begrip en er blijft hoop dat volgend jaar de penta wel gestart kan worden. Het organisatieteam gaat zich beraden hoe nieuw leven in de Junior Pramenrace geblazen kan worden.

Plaspop afgelast

Een week later, zaterdag 8 juli, blijft het ook stil op het water van de Westeinder. Plaspop is namelijk afgelast. De Dippers hebben de vergunning niet rond gekregen met de gemeente. “Helaas”, aldus de mannen van de organisatie. “We hopen jullie te zien in 2024.”

Geluksroute en Aalsmeer Roest Niet

Voor ‘landrotten’ blijft er gelukkig genoeg te beleven in Aalsmeer. De komende weken staan tal van activiteiten op het programma. Een gevarieerd scala aan keuzes: Op zaterdag 10 en zondag 11 juni De Geluksroute in diverse ateliers verspreid in de gemeente en zondag 11 juni worden de motoren gestart voor alweer de vijftiende editie van ‘Aalsmeer Roest Niet’ met start- en eindpunt The Beach aan de Oosteinderweg. Zaterdag 17 juni is café Joppe in het Centrum het verzamelpunt van het bestuur van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap en eigenaren van oude bromfietsen. Om 17.00 uur start hier de inschrijving voor een Zonnige Zomerrit op 2 juli.

DownTown Ophelia en Bandjesavond

En weer een week later, zaterdag 24 juni, is het feest met een hoofdletter met overdag DownTown Ophelia in de Ophelialaan en ’s avonds livemuziek op het Raadhuisplein in het Centrum. Bandjesavond 2.0 gaat namelijk door! Geen optredens in diverse straten, maar een gezellig treffen op het plein voor het raadhuis met optredens van Lifeblood (winnaar Popprijs in 2022) en de Hucksters gaat haar 30-jarig bestaan vieren en de heren hebben beloofd er een spetterend jubileum van te maken. De Bandjesavond wordt georganiseerd door De Praam, De Oude Veiling, ’t Wapen van Aalsmeer en Joppe.