Pedagogisch medewerkers geslaagd voor taaltoets

De Ronde Venen – De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven in de gemeente De Ronde Venen zijn recent in de gelegenheid gesteld zich vrijwillig bij te scholen op taalniveau 3F. Dit staat gelijk aan havo-niveau of mbo4-niveau. Van deze pedagogisch medewerkers is 75% in één keer geslaagd voor de taaltoets. Een resultaat om trots op te zijn.

Wethouder Alberta Schuurs, portefeuillehouder onderwijs, reikte de certificaten persoonlijk uit. Wethouder Alberta Schuurs: “Bij jonge kinderen is de taalontwikkeling in volle gang, daarom is het taalaanbod in de kinderopvang zo belangrijk. Kinderen leren taal van elkaar, maar vooral ook van de volwassenen om hen heen. De eerste professionals van wie zij leren, zijn de medewerkers van de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven. Kinderen leren op een speelse manier de taal als volwassenen ze regelmatig voorlezen, met ze spelen en met ze praten. Van pedagogisch medewerkers met een goede taalvaardigheid leren kinderen het meest. Kinderen die de taal goed beheersen, hebben hier hun leven lang profijt van.”

Kennis en ontwikkeling

Na het invoeren van de 3F-taaleis bij de grote gemeentes worden nu alle pedagogisch medewerkers in de kleine gemeentes op het gewenste niveau opgeleid. Hierdoor beschikken zij over voldoende taalkennis om de taalontwikkeling van jonge kinderen te kunnen stimuleren. De pedagogisch medewerkers die nu niet geslaagd zijn, kunnen na bijscholing alsnog het certificaat bemachtigen.

Foto: Wethouder Alberta Schuurs reikte de certificaten persoonlijk uit aan de pedagogisch medewerkers.