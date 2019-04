Start projectkoor AmstelProms 2019

Uithoorn – Op zaterdag 22 juni zal al weer de derde editie van AmstelProms plaats vinden in Uithoorn. Voor deze bijzondere muzikale samenwerking tussen de Uithoornse muziekvereniging KnA, muziekvereniging Sursum Corda uit Aalsmeer en de Vocal Company worden weer zangers gezocht voor een groot projectkoor.

Onder leiding van dirigent Ferdinand Beuse zullen vanaf dinsdag 23 april gedurende 9 weken een aantal stukken ingestudeerd worden, die tijdens het AmstelPromsconcert worden uitgevoerd met de 2 orkesten.

Het repertoire bevat dit jaar een aantal medleys met muziek uit de film Grease en the Blues Brothers, uit de musical the Sound of music, een medley met muziek van Frank Sinatra, een Beatles medley en highlights uit het repertoire van musicalcomponist Andrew Lloyd Webber.

Verder zijn de Pussicat Dolls vertegenwoordigd met het lied ‘Sway’ en André Hazes met ‘Leef’.

Deelname aan het koor staat open voor iedereen die van zingen houdt. Je hoeft geen noten te kunnen lezen. Alle deelnemers ontvangen een CD met daarop per stemgroep de ingezongen liedjes, zodat je je thuis goed kunt voorbereiden. Zingen was eigenlijk nog nooit zo makkelijk en leuk!

Op www.vocalcompany.nl/amstelproms is meer informatie te lezen en te beluisteren. Aanmelden kan eveneens via de website.