Spannende finales bij beachvolleybaltoernooi

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 23 juni vond het jaarlijkse Beachvolleybal toernooi in Kudelstaart weer plaats, wederom achter het Dorpshuis. Inmiddels is dit toernooi een begrip geworden in sportief Kudelstaart en dat bleek ook dit jaar weer. Maar liefst 34 teams hadden zich ingeschreven en dat betekende dat er een veld uitgebreid moest worden en dat er helaas twee teams niet mee konden doen. In overleg met Arthur Bon werd vastgesteld dat uitbreiding mogelijk was, en daarmee konden de Pretpeurders dus verder met de organisatie met dit jaar wel vier beachvolleybal velden.

Twaalf vrachtwagens

Het opzetten van de velden vindt plaats vanaf de woensdag voor het toernooi. Twaalf vrachtwagens met zand worden dan gelost op de parkeerplaats achter het Dorpshuis en die worden op de vrijdag met kraantjes glad gemaakt en volledig ingericht tot vier beachvolleybal velden. Een hele organisatie, maar met een groot aantal vrijwilligers en met de hulp van enkele sponsoren lukt dit ieder jaar zeer goed.

Enorme strijd

Om 12.00 uur vingen de wedstrijden aan en begonnen de 32 teams aan het toernooi. De eerste ronde werd gespeeld met acht poules en ieder team speelde drie wedstrijden in deze voorronde. Uit deze voorrondes werden daarna vier nieuwe poules samengesteld, die uiteindelijk leidden tot de eindklassering. De strijd was enorm en alle 32 teams zetten zich tot het eind aan toe in om de overwinning maar binnen te halen.

Mooie rally’s, vele duikelingen in het zand en vooral veel plezier was er tijdens de wedstrijden. Door het mooie weer liep ook het aantal bezoekers hoog op, en was het een zeer gezellige drukte op het gehele terrein achter het Dorpshuis.

Finaleronde

Na het spelen van totaal acht wedstrijden konden de finale wedstrijden opgemaakt worden. Ieder team speelde uiteindelijk in deze finaleronde een laatste wedstrijd voor de definitieve eindklassering. Op de derde plaats is het team ‘Herstel Veld 4’ geëindigd. De beker voor de tweede plaats is uiteindelijk uitgereikt aan het team ‘Vorig jaar nummer 8’. En de winnaar van het Kudelstaarts Beachvolleybal Toernooi 2018 is geworden het team ‘De Ideale Schoonzonen 4’.

Nog even nagenieten van foto’s kan via de facebook pagina van de Pretpeurders, waar een album met foto’s opgenomen is. De Pretpeurders dankt naast alle sponsoren en vrijwilligers voor de geboden hulp aan dit evenement, ook alle sporters voor hun deelname aan dit mooie en succesvolle toernooi.

Foto: www.kicksfotos.nl