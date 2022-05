Uithoorn – Op de In het Midden in Uithoorn is zondagmiddag een schuur in brand geraakt. Door de brand kwam veel rook vrij. De brandweer van Uithoorn was snel ter plaatsen en heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. Door de temperatuur had nog wel een rolluik aan de woning vlamgevat, maar de brandweer kon deze nog snel blussen. Er kwam nog een ambulance kwam ter plaatse om een persoon na te kijken voor rookinhalatie. (foto: VLN Nieuws)