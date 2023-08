De Ronde Venen – Op de Abcouderstraatweg is een auto op zijn kop in het water terecht gekomen. De inzittenden konden de auto zelf ontvluchten. Omdat de situatie onduidelijk was hebben duikers nog wel een zoekslag gemaakt. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer bleek echter niet heel ernstig gewond, dus de traumahelikopter kon snel weer retour. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto: VLN Nieuws.