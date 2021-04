Kennismaken met Mantelzorg & Meer

Amstelland – Nieuwsgierig wie Mantelzorg & Meer is en hoe te helpen als vrijwilliger? En wat Mantelzorg & Meer te bieden heeft? Meld je vrijblijvend aan voor de online kennismaking op donderdag 29 april van 14.00 tot 15.30 uur.

Een Coördinator Vrijwilligers vertelt samen met een ervaren vrijwilliger van alles over Mantelzorg & Meer. Mantelzorg & Meer zet zich met hart en ziel in voor mantelzorgers en voor wie zij zorgen. Te vaak redden ze het niet meer en is hulp nodig. Hulp in de vorm van een luisterend oor, gezelschap, een wandeling, iemand die wat licht in de dagen brengt. Iemand die begrijpt dat ziekte en beperking mensen kan isoleren en daar iets aan wil doen.

Iemand die de mantelzorger wat lucht geeft en die vindt dat samen leven ook samen doen betekent. Vragen? Bel met 020-5127250 of mail naar info@mantelzorgenmeer.nl. Aanmelden voor de online cursus kan telefonisch en via de website: www.mantelzorgenmeer.nl