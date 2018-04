Oceanus waterpolo jongens kampioen!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 21 april heeft het Oceanus waterpoloteam van jongens onder de 19 jaar het kampioenschap behaald in een mooie overwinning thuis in De Waterlelie tegen KZC uit Beverwijk.

De competitie begon afgelopen september met 4 wedstrijden op rij die werden gewonnen. Toen werd al duidelijk dat het in deze competitie zou gaan tussen Oceanus uit Aalsmeer en Aquarijn uit Nieuwegein. In het eerste treffen tussen deze rivalen op 25 november wist Oceanus in een spannende uitwedstrijd in Nieuwegein met 1-4 te winnen.

Echter door een tweetal verlieswedstrijden eerder in het jaar werd het in het laatste deel van de competitie toch nog erg spannend. Op 24 maart liet Oceanus echter duidelijk zien wie de baas was in deze competie door thuis Aquarijn met 7-4 te verslaan. Toch moest door een onverwacht verlies tegen de Zaan deze laatste thuiswedstrijd gewonnnen worden om het kampioenschap zeker te stellen. Dat realiseerden de mannen zich ook terdege en in een knappe wedstrijd werd KZC met 17-3 verslagen. Het team liet een gedegen wedstrijd zien waarin al snel een voorsprong werd genomen die langzaam werd uitgebouwd. Met het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter werd het kampioenschap een feit.

De spelers Kees Boerlage (keeper), Richardo Graafmans, Yoni Joore, Patrick Meulenbroek, Sohrab Hirzad, Daan Sommeling, Bram Wesseling, Michael van Wijk, Timo Winkels, Sam Vergeer en Mika de Groot konden zich samen met de trainers/coaches Dennis Reijnders, Herman van Zijverden en Stanley Moolhuijsen en invalcoaches Sandra Buffing en Gerda Joore gaan opmaken voor een kampioensfeestje.

Echter, er zal nog volop door getrained moeten worden. Door het behalen van het kampioenschap heeft Oceanus jongens onder de 19 jaar zich weten te kwalificeren voor de finale ronde van de Nederlandse Kampioenschappen Waterpolo op zaterdag en zondag 16 en 17 juni.