Nutrilon en bier uit supermarkt gestolen

Uithoorn – Op dinsdag 11 juli hebben twee mannen tussen half zes en tien voor zes in de avond diverse goederen gestolen uit een supermarkt op het Legmeerplein. De twee daders verlieten snel de winkel met elf pakken nutrilon en diverse blikken bier.

De mannen zijn tussen de 30 en 40 jaar oud en hun diefstal is op camera vastgelegd. De twee hebben deze week ook een groot aantal spullen gestolen uit een supermarkt in Amsterdam. Hier gingen zij er vandoor met onder andere koffie en wasmiddel. Ook deze diefstal is op camera vastgelegd.

De politie doet hiermee verder onderzoek. Inwoners die meer informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.