Muzikaal avontuur in Vinkeveen

De Ronde Venen – Bij PKN ´de Morgenster´ aan de Herenweg 253 in Vinkeveen wordt op Ronde zaterdagmiddag 25 november van 14.00 tot 16.00 uur een muzikale ontmoeting gehouden waarin uiteenlopende muzikanten en muziekliefhebbers een muzikaal avontuur aangaan met elkaar. Zowel de stem als eigen (mee te nemen) instrumenten worden aangewend om muziek te laten ontstaan vanuit vertrouwen, middels goed luisteren, elkaar de ruimte geven en een beetje overgave.

Improviseren is een fascinerende vorm van muziekbeoefening. Iedereen kan het, want het gaat over datgene wat in jou leeft en naar buiten gebracht wil worden. Het is een ontdekkingsreis, want je weet nooit van tevoren waar die reis naar toegaat. Er zullen een aantal kleine percussie instrumenten aanwezig zijn, waarmee ook de minder geoefende muziekliefhebber kan meespelen. Om mee te doen betaal je een een kleine bijdrage in de huur van Euro 5,00 per persoon ter plekke te voldoen. Wil je alleen komen kijken, luisteren en bewonderen, dan is dat gratis.

Wees van harte welkom! De middag wordt begeleidt door Jessica Erdtsieck, initiatiefneemster van de Klankcirkel en Klankreizen in de Ronde Venen. Muzikanten graag tevoren aanmelden via j.erdtsieck@hetnet.nl Voor meer algemene informatie kijkt u op www.salig.nl.