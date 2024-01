Music in the Air (33): B-Loose

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Ditmaal niet één persoon maar een complete band in de schijnwerpers van ‘Music in the Air’. Voor de bandleden van B-Loose (spreek uit als: Bie-Loes) brengt muziek de mensen maar ook de band bij elkaar. De muzikanten wonen niet in Aalsmeer maar treden er al jaren op en repeteren ook in de gemeente.

Hoe belangrijk is muziek voor jullie?

“Heel erg belangrijk! De combinatie met optreden en musiceren vinden wij heel fijn. Muziek maakt emotie los. Maar het moet niet verplicht zijn, geen moeten, we gaan echt voor de lol!”

Wanneer zijn jullie begonnen met de band en wie zijn jullie?

“B-Loose komt oorspronkelijk uit Amsterdam en het was ooit een bluesband, daar is de naam B-Loose ook uit ontstaan, maar we spelen nu nog maar één bluesnummer. Tegenwoordig zijn wij een coverband.” De bezetting sinds 2000 is: Gerard Zuidweg-zang, Guido van den Brink-gitaar, Mark Kessenich-toetsen, Ron Beetstra-bas en Arjan Leest-drums.

Door wie zijn jullie beïnvloed?

Gerard door o.a. The Beatles en Harry Styles, Mark door progressieve rock zoals Yes, ELP, Genesis, Ron door gitaarrock, denk aan Status Quo en Arjan door The Stones, The Beatles en The Who. (Gitarist Guido was er niet bij tijdens het interview)

Wat voor muziek spelen jullie zoal en wie zoekt de nummers uit?

“We spelen de bekende rock-klassiekers maar ook Brit-pop van toen en nu. De nummers moeten te entertainen zijn, het moeten evergreens en dansbare songs zijn. Gerard voelt dat goed aan.”

Hoe vaak treden jullie op en waar?

“We doen zo’n 20 optredens per jaar. We hebben o.a. opgetreden op Bonaire en Curaçao en dichterbij in België, Duitsland, Oostenrijk en Italië, en uiteraard in Nederland.”

Hebben jullie nog leuke verhalen/anekdotes voor ons?

“Vele verhalen hebben wij. Telkens gebeurt er wel wat, en dat is nu juist zo leuk. Op een keer tijdens een optreden in Koningsnacht had Ron een witte jeansbroek aan die in de kleuren van de Nederlandse vlag was gespoten. Als iemand in het publiek een nummer raadde dat wij gingen spelen dan zou de ‘winnaar’ de broek krijgen. Prompt tijdens de eerste noten van het lied werd het door iemand uit het publiek geraden en moest Ron de broek uittrekken! Voor de zekerheid had hij een korte broek meegenomen die hij de rest van de avond aanhad.

Op Bonaire tijdens een optreden sloeg tijdens het eerste nummer Gerard’s keel dicht. Gelukkig was er in het publiek een zanger aanwezig die onze songs kende en nam hij een set voor zijn rekening. Ron, de bassist heeft ook nog een set gezongen, dus kwam het gelukkig toch nog goed!

We hebben ooit eens opgetreden op de luchtmachtbasis in Soesterberg bij een hangar. Zo vroegen wij of er een F-16 demonstratie kon worden gegeven en dat gebeurde ook! Maar, het werd ons korst optreden ooit! Het geluid was zo bar en bar slecht en het publiek, alleen maar mannen, had totaal geen aandacht voor ons zodat we besloten om na zes nummers te stoppen…

Op Curaçao zijn we trouwens een keer in een propeller-vliegtuig naar Bonaire gevlogen met alleen onze band erin. We hadden dus een privévliegtuig, we voelden onze echte sterren!”

Waarom spelen jullie geen eigen nummers?

“Omdat niemand deze nummers dan zou (her)kennen hebben we maar besloten om covers te gaan spelen.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“We blijven lekker doorspelen en we hebben al weer een nieuw optreden in het verschiet!”

Info op www.b-loose.nl – foto aangeleverd.