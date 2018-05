Mooie 52e Ronde van Nes aan de Amstel

Nes aan de Amstel – De 52e Wielerronde van Nes aan de Amstel is afgelopen vrijdagavond weer onder prachtige zomerse omstandigheden verreden. In de vier verreden wedstrijden op het 12 km lange parcours waren er sterke winnaars en veel deelnemers. De verrassing van de dag kwam op naam van Nesser Bart van Duren die de koers voor Amateurs met een machtssprint op zijn naam wist te schrijven.

Het was vrijdagavond net iets te mooi weer om er een heel zware wedstrijd van te maken. Daardoor waren er massasprints in drie van de vier koersen. De renners van de thuisclub zijn geen rassprinters zodat men het moest doen met één zege in de vier wedstrijden. Die was voor Bart van Duren die aan de Amsteldijk woont en elke centimeter asfalt kent. De 17-jarige jongeling kwam in de laatste meters van de 60 kilometer lange koers vanaf de kerk naar voren en wist een meter voorsprong te behouden op oud-winnaar Jorne Videler uit Badhoevedorp en Ronald de Waal uit Amstelveen.

Massasprint

Dat het een massasprint werd lag misschien aan het feit dat de sterke Amstelvener Enzo Leijnse zichzelf door een stuurfout uitschakelde. Er was onderweg nog wel een mooie kopgroep van zes met onder andere Ouderkerker Niek Voogt, maar de samenwerking was onvoldoende om weg te blijven. Zo werd de koers beslist in een massasprint van een man of vijftig. De winnaar van Amstelveen, Van Plateringen uit Almere werd daarin 8e, Victor Broex 11e, Ruben van der Pijl 14e, en Roel Mouris 15e.

Ook in de Nieuwelingen- en de Dames koersen werd het een massasprint. De sterke Thomas Mijnsbergen uit Rotterdam was bij de Nieuwelingen (jongens 15/16 jaar) de snelste, terwijl de Amstelrenners Wessel Mouris en Tijmen van der Pijl als 4e en 5e nét naast het podium eindigden. In Dameskoers werd het ook een massasprint en daarin deden de dames uit Zuid Holland het het beste: Amber van der Hulst was de winnares, voor Hanneke de Goeje en Juul Hubert.

Deelnemers en organisatie tevreden

In de Sportklasse/Masters-koers was er een ontsnapping die tot succes leidde. Marcel Witte van de thuisclub zat daarin mee en behaalde daarin de derde plaats. Na afloop waren er weer veel tevreden deelnemers en een tevreden organisatie. Vooral de fraaie passages langs de Amstel en over de Nesserlaan maken het een unieke koers. De renners uit heel Nederland weten deze wedstrijd dan ook hoog te waarderen.

Het volgende wielerevenement dat WTC De Amstel organiseert is de 49e Ronde van Ouderkerk op 17 juni.