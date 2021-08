Kunstroute Aalsmeer gaat (ook) door!

Aalsmeer – Lang was het onduidelijk wat het lot van de Kunstroute van KCA zou worden in het rijtje van de grote Aalsmeerse nazomerevenementen. Na de laatste persconferentie en na overleg met de gemeente heeft KCA geconstateerd dat, zoals het er nu naar uitziet, niets de Kunstroute in de weg staat. En dat is goed nieuws, want iedereen snakt naar het gezelligste kunstweekend van het jaar, op zaterdag 18 en zondag 19 september.

Geen terrasjes

De Kunstroute valt in het hokje ‘doorstroomevenementen zonder vaste zitplaats’. Daarvoor geldt een uitzondering op het verbod op evenementen, maar er moet uiteraard wel worden gewaarborgd dat bezoekers op veilige afstand van elkaar de vele locaties van de Kunstroute kunnen bezoeken. Dan is ook een coronatoegangsbewijs niet nodig. De bezoekersnorm is 1 bezoeker per 5 vierkante meter, zodat men op 1,5 meter afstand van elkaar kan blijven. In- en uitgaande bezoekersstromen moeten van elkaar worden gescheiden en er zijn helaas geen terrasjes om gezellig te blijven hangen. KCA had daar bij de selectie van de negentien locaties al op geanticipeerd. Helaas kunnen dit jaar de kleine ateliers niet meedoen.

Ruim 80 kunstenaars

Toch verwacht KCA dat het weer een geweldig weekend wordt voor de echte kunstliefhebbers, maar zeker ook een gezellig dagje uit met familie en vrienden. Want dat de Kunstroute ook een sociale happening is, staat buiten kijf.

De ruim 80 kunstenaars uit binnen- en buitenland en van jong tot oud die maandenlang niet hebben kunnen exposeren, staan te popelen hun nieuwste werk in Aalsmeer te komen presenteren. Zij bieden weer voor elk wat wils, van schilderijen en beelden tot sieraden en zelfs graffiti art en tattoo art.

Bijzondere locaties

Op de website van KCA (www.kunstencultuuraalsmeer.nl) is een overzicht te vinden van alle locaties. Daar wordt nu hard gewerkt om straks weer duizenden bezoekers veilig en wel te kunnen ontvangen. De digitale catalogus is in de maak en gaat zo snel mogelijk online. Uiteraard komt er een route-folder om je weg te vinden naar al die bijzondere locaties en kunstenaars tijdens de Kunstroute Aalsmeer 2021 in het derde weekend van september. De nu geldende regels zijn tot 20 september van kracht, maar het is niet geheel uit te sluiten dat het kabinet voor die tijd alsnog met verscherpte maatregelen komt, mocht het aantal besmettingen weer te sterk oplopen. Dan zou het zelfs nog kunnen dat de Kunstroute op korte termijn alsnog moet worden afgeblazen. Fingers crossed!