Kabouterfeest op jarige kinderboerderij

Aalsmeer – Het laatste evenement dit jaar, van de 25-jarige kinderboerderij is een feest met kabouters! Boerenvreugd viert op zondag 14 oktober de herfst met een kabouterfeest. Van 11.00 tot 15.00 uur zijn er leuke activiteiten op de kinderboerderij in het Hornmeerpark.

De jonge bezoekers kunnen meedoen aan de kabouter-vossenjacht. De vrijwilligers van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer zijn verkleed als kabouters. De kinderen krijgen een spelletjeskaart en gaan op zoek naar de speciale kabouters. Er zijn leuke kabouterspelletjes, zoals het kabouter-dobbelspel, trollen kegelen, dennenappels gooien, de paddestoelendans, de kabouterwas en de kabouter-estafette. En je kunt een kijkje nemen bij het kabouterhuisje.

Kabouter maken en poppenkast

Zelf een kabouter maken kan ook. Je kunt een kabouter maken van een boomstammetje in de knutselhoek. Natuurlijk mag hij mee naar huis als hij af is! Gerard Zelen is ook weer aanwezig deze dag, met het poppenkasttheater. Speciaal voor het kabouterfeest heeft hij een prachtige kaboutervoorstelling gemaakt, zeker een bezoekje waard. Neem ook eens een kijkje bij de infohoek. Deze keer staat de eekhoorn in de schijnwerper en er zijn leuke weetjes te vinden over dit grappige diertje. De infohoek is te vinden in de stolp.

Vrijwilligers gezocht

Net als de kabouters in het bos, doen de vrijwilligers van Boerenvreugd altijd erg hun best om alles netjes te houden. De kinderboerderij is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vele handen maken licht werk, dus lijkt het u leuk om te helpen de kinderboerderij draaiende te houden, meldt u dan aan als vrijwilliger! Meer informatie is te vinden op de website www.boerenvreugd.nl, en ook tijdens de activiteit staan de vrijwilligers van de boerderij klaar om u te informeren over het werken op de boerderij. Boerenvreugd zoekt op dit moment onder andere iemand voor de activiteitencommissie, het bestuur, klussers en mensen die beheersdiensten willen draaien. Uiteraard worden nieuwe vrijwilliger goed ingewerkt en begeleid. Wist u dat u al vrijwilliger kunt zijn vanaf 4 uurtjes per 6 weken?

De kabouters van Boerenvreugd hopen zondag veel bezoekers te mogen begroeten bij dit gezellige feest! De grote (verwarmde) tent zal weer op het plein staan, dus ook bij minder mooi weer gaat het evenement gewoon door!