Boek over burgemeester Wesselsz gepresenteerd

Regio – Bij de Proosdijkroniek van september ontvangen alle leden van de historische vereniging De Proosdijlanden als extra bijlage een nieuwe publicatie: ‘De roerige jaren van Waverveens laatste burgemeester, Jan Wesselsz (1814 – 1841)’. Arie Bloed overhandigde 5 september jl. het ‘eerste exemplaar’ aan Rondeveens huidige burgervader Maarten Divendal.

Lovend

Burgemeester Divendal sprak in zijn dankwoord zeer lovend over het verhaal van zijn illustere voorganger: “Ik kreeg het manuscript binnen en begon het te lezen. Enkele uren later had ik het merendeels al verslonden. Arie schetst namelijk een prachtig sfeerbeeld van het dorpsleven in de negentiende eeuw. Hij heeft dat op een onderhoudende en uiterst prettig leesbare manier verteld.”

Na de officiële handeling vertelde de auteur in zijn presentatie over de achtergronden van het boek. Waarom hij aan de beschrijving van deze markante persoon was begonnen en wat hij bij zijn onderzoek hiernaar allemaal aan vreemde ontwikkelingen tegen kwam: een bijzondere reeks van schermutselingen en intriges, waarbij de recalcitrante aard van Wesselsz uitgebreid aan bod komt. Hoe Waverveen (alsmede de buurtschappen de Rijke Waver, de Nes en Achterbos) destijds als dorpsgemeenschappen functioneerden. Het boek blijkt een welkome aanvulling in menig historische bibliotheek, maar is zeker ook voor de geïnteresseerde lezer een voortreffelijke aanwinst. Het is te koop in enkele plaatselijke boekwinkels.

