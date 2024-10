In memoriam: Gerrit Burggraaf 1947 – 2024

Uithoorn – Zaterdagmiddag is, in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, Gerrit Burggraaf overleden. Gerrit stond bekend als een markant persoon: De zeilmaker, de brandweerman, de verzamelaar van militaire voertuigen en ook Feestcomité man. Rond zijn 33e jaar werd Gerrit lid van “ons” Feestcomité. Naast een eigen bedrijf, vrijwillige brandweer en 4 jonge kinderen had hij daar nog wel tijd voor.

Gerrit was de man van de sterke mening, niet zeuren en de schouders eronder. Rondom het Polderfeest was dat letterlijk: sjouwen, opbouwen, weer afbreken en dat zo’n 4 à 5 dagen bijna non-stop. Maar ook figuurlijk. Al snel trad Gerrit toe in ons bestuur. Daar werden voorbereidingen getroffen, overleggen gevoerd, kortom alles om b.v. het Polderfeest en de kermis soepel te laten verlopen. Een bezoek aan het Gemeentehuis was minimaal 1 of 2 keer per jaar noodzakelijk om aan de nodige vergunningen te komen. Als brandweerman wist hij goed de weg in het gemeentehuis, wist precies wie hij moest hebben en zeker ook de personen die je beter kon ontlopen.

Trots

Bij het Feestcomité zijn we trots dat we met elkaar van alles kunnen maken. Spellen voor de zeskamp, de bar enz. enz. Alles waar een doek, zeil of touw bij nodig was kwam uit de werkplaats van Gerrit. Je kunt het nog zien tijdens de zeskamp: de spellen hebben een hoog “zeil gehalte”. Uiteraard altijd voorzien van een Burggraaf sticker, dat wel natuurlijk.

Bij de vrijwillige brandweer moet je met pensioen, bij het Feestcomité natuurlijk niet. Het bestuurswerk liet hij met gerust hart over aan de wat jongere leden, maar het praktische werk daar was hij tot en met het laatste Polderfeest bij. Meehelpen maar ook mee-organiseren, onder het motto: Feestvieren in De Kwakel doen we voor elkaar en met elkaar.

Tijdens dat laatste Polderfeest voelde hij zich niet fit maar liet dat niet merken. Daarna nog met zijn vrouw Ineke naar Oostenrijk. Daar werden de klachten wel echt serieus. Na een ziekenhuisbezoek bleek de situatie zeer ernstig te zijn. De laatste weken heeft Gerrit thuis doorgebracht met zijn vrouw Ineke, de kinderen en de kleinkinderen, waarvan de laatste zo’n 3 weken geleden geboren is.

Met Gerrit verliezen we een vriend binnen ons comité. 44 jaar heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor “ons” comité. Wij wensen Ineke, de kinderen en de kleinkinderen heel veel sterkte in de moeilijke tijden die nog gaan komen.

Namens alle Feestcomitéleden

Albert Blommestijn

Voorzitter

Foto is aangeleverd