Ik Toon Maand start met Amazing Amateurs

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 1 juni gaat de activiteitenmaand Ik Toon van start. Het Cultuurpunt Aalsmeer heeft een leuk en divers programma samengesteld. De opening van Ik Toon is vrijdag om 17.00 uur in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Na het officiële moment volgt een wandeling langs de amateurkunstroute ‘Amazing Amateurs in de etalage’ in winkels rondom de Zijdstraat. Deze route kan de hele maand juni gewandeld worden.

Kinderplein

Op zaterdag 16 en zondag 17 juni presenteert het Cultuurpunt het Kinderplein tijdens het Aalsmeer Flower Festival. In The Beach aan de Oosteinderweg worden voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar diverse workshops muziek, theater en beeldende kunst georganiseerd. Beide dagen is het Kinderplein geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Do-It!

Op zaterdag 23 juni staat een gevarieerde avond uit gepland voor jongeren in N201 aan de Zwarteweg. Deze uitgaangsavond Do-It! wordt georganiseerd door derdeklas leerlingen van de Groenstrook. Er zijn optredens van Riffi, Makkie en Krankjorum en Geschikt Soundsystem. Verder zijn er workshops rappen, fashion en dj en kunnen jongeren sportief aan de slag tijdens een Fifa toernooi. Do-It! is van 20.00 tot 00.00 uur.

Slotconcert

Het slotconcert van Ik Toon is op zaterdag 30 juni in het gemeentehuis vanaf 16.00 uur. De amateurkunst van Aalsmeer bundelt de ‘muzikale krachten’ voor een feestelijk slotconcert. De muziekverenigingen brengen met een projectkoor en orkest onder leiding van Martin van der Brugge een afwisselend muzikaal programma met liedjes uit de Sound of Music tot hits van Coldplay, Vangelis en Queen.

Repetities en workshops

Gedurende de hele maand juni presenteren Aalsmeerse verenigingen en koren zich tijdens concerten en openbare repetities. Ook verrast het Cultuurpunt samen met de stichting KCA wekelijks met een Pop Up atelier. Op de woensdagen 6, 13, 20 en 27 juni geven kunstenaars workshops graffiti, zeefdrukken, abstract tekenen en striptekenen voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Kijk voor het volledige programma op www.cultuurpuntaalsmeer.nl.