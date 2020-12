Hobo String Band ‘live’ in de bibliotheek

Aalsmeer – Sinds 1 december is in De Oude Veiling een tentoonstelling ingericht met verhalen, foto’s, films, voorwerpen en documenten over de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart. In de bibliotheek wordt het verhaal vertelt van De Oude Veiling, vanaf de bouw tot aan de huidige Huiskamer van Aalsmeer met aandacht voor het veilingwezen en het verenigingsleven in het dorp.

De Oude Veiling was in de jaren vijftig tot negentig hét culturele centrum van Aalsmeer. Veel verenigingen repeteerden in De Oude Veiling, er werden danslessen gegeven en menig nu oudere jongere kijkt terug op geweldige concertavonden met optredens van diverse bands. De Oude Veiling was ook min of meer de thuishaven van de in de jaren zeventig nationaal bekende Hobo String Band uit Aalsmeer. Op het parkeerterrein, aan de zijkant van het pand in de Marktstraat, stond het eigen onderkomen van deze vijfmansformatie.

Twee leden van de Hobo String Band, Dick Kuin en Leen Mulder, zijn een kijkje gaan nemen bij de tentoonstelling, waaraan de beide nog altijd actieve muzikanten een flinke bijdrage geleverd hebben. Uit hun archieven kwamen foto’s, affiches, LP’s en instrumenten van de Hobo String Band en deze kunt u/jij nu ook bekijken, want hiermee is een ruime ‘hoek’ ingericht in de bibliotheek.

De ‘muzikale hoek’ in de bibliotheek.

Naast deze muzikale inbreng zijn er foto’s, films en objecten te zien uit onder andere de archieven van muziekvereniging Flora en de Stichting Oud Aalsmeer. Ook wordt het verhaal vertelt over het leven van bewoners van Kudelstaart in de Tweede Wereldoorlog, aangeleverd door de Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd.

Verhalen van toen

De aangeleverde verhalen zijn ook te beluisteren en te bekijken op de websites van de De Oude Veiling en de bibliotheek Amstelland. Deze kunnen groeien, want ook inwoners mogen hun verhalen over de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart insturen naar a.furnee@debibliotheekamstelland.nl. Deze verhalen krijgen niet alleen een plaatsje op de websites, maar gaan ook gebruikt worden in volgende tentoonstellingen die De Oude Veiling, bibliotheek, ESA, Ons Tweede Thuis en Cultuurpunt Aalsmeer gaan organiseren in ‘hun’ Huiskamer in de Marktstraat.