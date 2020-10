Hertenkamp Mijdrecht bestaat 50 jaar!

Mijdrecht – Donderdagmiddag overhandigde loco-burgemeester Rein Kroon, namens de gemeente Mijdrecht een prachtig boeket bloemen aan Harry en Annemiek voor het veertig jaar verzorgen en onderhouden van het hertenkamp in Mijdrecht en een boeket bloemen voor de ‘oude mevrouw Wahlen’, die de eerste tien jaar verzorgde. De familie Wahlen heeft het vijftig jaar en veel liefde gedaan en wat hen betreft gaan ze er mee door. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. De gemeente De Ronde Venen heeft al verschillende keren het hertenkamp weg-bestemd in de begroting. Gelukkig werd dat steeds gezien. Nog geen 5 jaar geleden stond het hertenkamp op de nominatie om te verdwijnen. Dankzij een actie in deze krant, lieten honderden bewoners weten dat dit te gek was voor woorden. Het ging om een bedrag van nog geen 8000 euro per jaar en dat moest toen zo nodig bezuinigd worden. Gelukkig is er nog altijd de raad die besluit en het geld werd gevonden. Het hertenkamp bestaat deze maand vijftig jaar en laten we hopen dat het nog vijftig jaar bestaat. Wie kent namelijk het hertenkamp in Mijdrecht. Iedereen is er als kind geweest en later als ouder en nu misschien zelfs als opa of oma. Hertenkamp Mijdrecht is niet meer weg te denken.