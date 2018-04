Ger clubkampioen bij biljartclub Apollo

De Kwakel – Nadat Ger aan het begin van dit jaar nieuwe lid was geworden bij biljartvereniging Apollo, heeft hij zich duidelijk doen gelden. Na vier weken werd zijn gemiddelde bepaald en ging hij van start in de competitie.

Enkele weken hierna wist hij zich te onderscheiden van de rest en nam de koppositie in. In december werd hij winterkampioen, zijn gemiddelde werd bijgesteld, maar desondanks wist hij zich toch te handhaven en fluitend kampioen te worden. Voorwaar een prima prestatie.

Voor de tweede en derde positie was het daarom een strijd tot op de laatste dag. Er waren nog vijf gegadigden voor de ereprijzen. Tot op de laatste partij waren het Co Celie en Willem Hop die kans hadden op de tweede en derde plaats.

Willem kwam er uiteindelijk met 1 punt verschil uit en legde beslag op de tweede plaats. Co op een welverdiende derde. Het was mooi te zien dat deze heren elkaar niet veel ontliepen en het op en zeer sportieve wijze tegen elkaar opnamen. Allen daarom gefeliciteerd.

35-Jarig jubileum

Omdat biljartvereniging Apollo in De Kwakel dit jaar 35 jaar bestaat, had het bestuur de prijzen ook aangepast met extra prachtige bekers verzorgd. Eén van de clubleden, Arie van Nieuwkerk, is er zelfs vanaf de oprichting bij en biljart nog elke week met plezier zijn caramboles mee. Voor de aanmoedigingsprijs, de Runner-up Cup, heeft Peter van Parera de wisselbeker in ontvangst mogen nemen. Met 43 bonuspunten was hij de gelukkige winnaar. Bram van Klaveren had dit jaar de prijs voor de procentueel hoogste serie en Lody van Ginkel de trofee voor de kortste partij in tien beurten.

Joop de Jong trofee

Op dit moment maakt Apollo het seizoen af tot 18 juli met de ‘strijd’ om de Joop de Jong Trofee. Vernoemd naar een in het verleden zeer geziene voorzitter van de biljartclub.