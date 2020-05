“Genoeg voor zes miljoen xtc pillen”

Uithoorn – In Uithoorn is aan de Ondernemingsweg een bedrijfspand gesloten en voorlopig tot verboden terrein verklaard door de gemeente. De aanleiding van deze sluiting is de vondst van 200 liter methanol, waarvan wordt vermoed dat het bestemd was om harddrugs mee te maken. De methanol is reeds ruim een maand geleden gevonden door de Amsterdamse recherche, die door een tip van de FIOD een huiszoeking deed in het bedrijfspand in Uithoorn. Dezelfde dag werd een 41- jarige inwoner van Uithoorn aangehouden, welke inmiddels weer op vrije voeten is. Hij blijft echter wel verdachte in deze zaak. Methanol is een belangrijk ingredient bij bijvoorbeeld harddrugs als xtc, mdma en amfetamine.

Aangezien het spul licht ontvlambaar is en extreem giftig gelden er strenge eisen voor de opslag hiervan. Aan deze eisen voldeed het pand in Uithoorn zeker niet. Volgens de politie is de aangetroffen hoeveelheid methanol voldoende om zes miljoen xtc-pillen, zo’n 210 kilo amfetaminepasta of tientallen kilo’s metamfetamine van te maken.