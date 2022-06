Expositie tegen geweld doet Uithoorn aan

Uithoorn – Van 7 tot 28 juni is de expositie “WIJ…. doorbreken de cirkel van geweld” te zien op de Boulevard in Uithoorn. De tentoonstelling bestaat uit indringende portretten en relevante verhalen van personen die de cirkel van geweld hebben doorbroken.

De expositie is een project van Open Mind om samen met een grote groep mensen die de cirkel van geweld hebben doorbroken, huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken. Met het project wil Open Mind huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht brengen, terugdringen, de schade ervan beperken, de vicieuze cirkel van geweld en de overdracht van generatie op generatie doorbreken. “Wij kunnen met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving,” aldus Open Mind.