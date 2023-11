Expositie in Gemeentehuis Uithoorn

Regio – Keramist Martina Dielen toont haar keramiek, eco-geprinte zijden sjaals en portretfoto’s in het Gemeentehuis te Uithoorn in de maand november. Met de verbeelding en inspiratie van de Japanse theecultuur, welke staat voor eenvoud in zijn puurste vorm, creëert zij haar theepot, chawan of vaas, door strakke vormen en golvende lijnen te laten samenkomen. Zij creëert haar kunstobjecten achter de draaischijf en soms werkt zij met plakken klei haar ideeën verder uit. Haar zoutgestookte unica keramiek is een lust voor het oog en een belevenis om van te genieten in het dagelijks gebruik. Haar meest recente keramiek voorziet zij van een Shino glazuur.

De portretfoto’s van Martina Dielen maakte zij op haar reis naar het Verre Oosten. Zij gefotografeerde daar de plaatselijke Indonesische bevolking met een Rolleicord. Met een Rolleicord kijk je naar beneden in de lens en hou je de camera niet voor je neus. Hierdoor ontspant de geporteerde sneller en kun je integere foto’s maken.

Nieuwsgierig en geïnteresseerd naar hun dagelijkse gebruiken en cultuur portretteerde Martina de mensen zoveel mogelijk van heel dichtbij. Zo kroop zij op haar knieën tussen de spelende gamelan muziekkanten en flitste in op de persoon. Een momentopname en een zeer unieke ervaring. De zwart/wit negatieven zijn afgedrukt op Barietpapier in de donkerkamer. Dit papier zorgt voor een matte uitstraling wat haar voorkeur heeft bij portretten.

Sinds kort is zij aan het eco-printen, hiervan presenteert zij enkele zijden sjaals tijdens de expositie. Een ontdekkingsreis naar een heel ander kleurpalet van bladeren.