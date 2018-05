Donderdag huldiging handbalkampioenen!

Aalsmeer – De heren handballers van FIQAS Aalsmeer zijn zaterdag 26 mei landskampioen geworden. In de eigen Bloemhof werd OCI Lions voor de tweede maal verslagen. Na winst in Sittard vorige week met 28-29 wist Aalsmeer deze wedstrijd met een 25-23 overwinning af te sluiten. De ontlading in de overvolle sporthal was groot. De spelers vlogen elkaar en coach Bert Bouwens in de armen, bestuurders schudden handen met een glimlach van oor tot oor en het publiek beloonde de kampioenen met een luid applaus.

Tiende titel!

De kampioensschaal is binnen en dit is de tiende titel voor Aalsmeer. Dit betekent dat de shirts voorzien mogen worden van een kampioensster. Nieuwe outfits dus vanaf het nieuwe seizoen en hierop zal ook de naam van de nieuwe sponsor prijken. Softwarebedrijf Fiqas heeft namelijk na 18 jaar aangegeven het contract niet te zullen verlengen. Uiteraard is eigenaar Rob Geleijn in het zonnetje gezet voor dit jarenlange vertrouwen.

Kampioensschaal en huldiging

In het zonnetje gezet is ook de kampioensschaal, maar dan anders. Terwijl de handballers, aanhang en fans nog feest aan het vieren waren, is één iemand er tussenuit ‘gepiept’ met de prijs. De schaal staat te blinken in het zonnetje op Kos in Griekenland naast voorzitter Mike van der Laarse. Geintje! Maar, aanstaande donderdag 31 mei zijn beiden weer terug in Aalsmeer. Natuurlijk zijn ze erbij tijdens de huldiging door burgemeester, wethouders en de raad bij het gemeentehuis. Dit officiële moment begint om 19.00 uur en alle handballers hopen dat veel inwoners hen toe komen juichen en feliciteren. Ze hebben het verdiend, er is keihard voor geknokt. Kom ook!