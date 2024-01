De Vinken A2 pakt winst￼

Vinkeveen – Na een paar weken rust stond voor De Vinken A2 afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd op het programma tegen ESDO A1 uit Kockengen. Een sterke ploeg, die op het veld nog kampioen is geworden door in de laatste wedstrijd nipt te winnen van ditzelfde De Vinken A2. Na een spannende wedstijd, waarin De Vinken zelfs vier punten achter kwam, stond er uiteindelijk een knappe 13-12 overwinning op het scorebord. De eerste aanval deze zaterdag bestond uit Ilse Vis, Meru van Langen, Mike Verlaan en Ruben Eikelboom. De verdediging werd gevormd door Kate Baartmans, Maggie de Pijper, Lotte Kortz en Dylan Bravo Torres. De door SMC de Bron gesponsorde spelers gingen voortvarend van start, door in de eerste aanval direct te scoren. Mike scoort van afstandsschot de 1-0. Daarna neemt ESDO de leiding. De tegenstander loopt snel uit naar een 1-3 voorsprong. De Vinken blijft echter vechten voor elke bal. Via twee goals van Ilse en een afstandsschot van Lotte komt De Vinken op voorsprong. Helaas is dat van korte duur. ESDO zet voor rust aan en scoort nog drie keer. Met nog een afstandsschot van Ilse, staat er bij rust een stand van 5-7 op het bord.

Met wat extra tips van coaches Jurriën en Hans op zak, volgt een enerverende en spannende 2e helft. ESDO pakt het eerste goaltje mee, maar met een afstandsschot van Mike en mooie actie achter de paal van Maggie, blijft De Vinken bij. Daarna loopt ESDO uit. Met nog 15 minuten op de klok, staat het ineens 7-11 en moet er iets gebeuren. Maud Verlaan komt erin voor Meru waardoor er wat extra lengte in het vak komt en dit betaalt zicht uit. Via twee afstandsschoten van Kate en Dylan wordt het gat verkleind. De Vinken blijft de druk erop houden en ESDO lukt het niet meer om te scoren. Dit lukt De Vinken wel. Ruben vecht felle duels uit waardoor Mike wat makkelijker vrijkomt. Dit weet hij te benutten door te scoren. Ook Ilse weet van afstand de korf te vinden. Het staat 11-11. En de spanning in De Boei loopt op. Het publiek wordt rumoeriger en als Lotte twee minuten voor tijd de 12-11 scoort, gaat er en enorm gejuich door de zaal. Maar ESDO komt tot 12-12, ondertussen staat de klok staat op 1 minuut. Na een lange aanval scoort Ilse van afstand de 13-12. In de laatste bloedstollende minuut scoort de tegenstander niet meer, De Vinken wint na een spannende, enerverende wedstrijd.

De Vinken A2 staan nu op een gedeelde 2e plek, op slecht twee punten van de nummer 1. Alles is dus nog mogelijk. Zaterdag 27 januari om 14.30 is de volgende wedstrijd in Vinkveen. De streekderby tegen Atlantis!