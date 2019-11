Dammen: Wim Konst behaalt winnend punt

De Kwakel – Het kampioenschap van het verleden jaar blijkt een zware last voor Wim Konst, Wim verloor dit seizoen al vele partijen. Nu moest hij donderdagavond als kopman van zijn team de kar trekken tegen de dammers uit Heerhugowaard. Dit was de tweede wedstrijd van K&G in de hoofdklasse van Noord-Holland, de eerste wedstrijd werd verloren van Enkhuizen.

De Kwakelse dammers kwamen goed uit de startblokken, binnen een kwartier kwam Adrie Voorn al gewonnen te staan middels een variant op de Franse slag. René de Jong zou toch als eerste uit zijn, met verschillende combinaties zette hij na twee uur dammen de 0-2 op het scorebord. Hierna kwam K&G al snel op een comfortabele 0-4 omdat ook Adrie de punten binnenhaalde.

Op bord drie stonden toen nog bijna alle schijven op het bord en was het wachten op een klapper. Die had Wim Keessen kunnen uitdelen, maar Wim liep op de verkeerde manier achter een schijf waarna er geen houwen aan meer was, 2-4, de spanning terug in de wedstrijd.

Alle ogen vervolgens gericht op kopman Wim Konst die een voordelige stand leek te hebben. Maar door een onnauwkeurigheid werkte Wim zich aardig in de nesten en werd het worstelen naar de damlijn. Met zijn dam kon hij vrij snel het vierde schijf van zijn opponent oppeuzelen en de remise veilig stellen, eindstand 3-5.

Donateur dammiddag

Hiermee kunnen de damleden komende week weer bij hun donateurs aankloppen voor hun bijdrage. Deze bijdrage kan zaterdagmiddag 7 december onder meer verzilverd worden op de donateur dammiddag. De donateurs maken dan onderling de dienst uit in hun toernooi in ‘t Fort De Kwakel. Inlichtingen bij Adrie Voorn via 0297-568472.