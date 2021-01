Coronabesmettingen verder gedaald in Aalsmeer

Aalsmeer – De daling wat corona-besmettingen betreft is gelukkig goed ingezet in Nederland, ook in Aalsmeer is het aantal fors verminderd. Werden van 30 december tot 12 januari nog 151 inwoners positief getest, van 6 tot 19 januari stopte de teller bij ‘slechts’ 98, respectievelijk 59 in de eerste (week 2) en 39 in de tweede periode (week 3).

Net als de omliggende gemeenten is Aalsmeer niet meer dieprood gekleurd, maar is de kleur lichtgeel. Het percentage per 100.000 is 307.6 en hierdoor voert Aalsmeer het rijtje met Amstelveen, Uithoorn en Haarlemmermeer niet meer aan. Ook in deze gemeenten is het aantal positief getesten gezakt: Amstelveen van 319 naar 306, Uithoorn van 115 naar 93 en Haarlemmermeer van 587 naar 466.

Vanuit Aalsmeer zijn de afgelopen twee weken 2 inwoners met corona opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn gelukkig geen overledenen. In Amstelveen 2 opnames en 1 overledene, in Uithoorn geen opnames en 3 overleden inwoners en in Haarlemmermeer 4 opnames en afscheid van 4 inwoners. Tot nu toe (19 januari) zijn in totaal 1638 inwoners van Aalsmeer besmet of besmet geweest met het coronavirus.

Ondanks dat de besmettingen landelijk flink gedaald zijn, vinden vooralsnog geen versoepelingen plaats. De regels worden zelfs aangescherpt. Dit heeft te maken met de Britse variant, die besmettelijker lijkt te zijn waardoor de angst groot is dat in maart opnieuw de ziekenhuizen vol raken. Daarom is het destemeer van belang de maatregelen in acht te blijven nemen: Hou 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, werk zoveel mogelijk thuis, blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis en draag een mondkapje in openbare ruimtes. Samen tegen corona!