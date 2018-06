Code rood voor Buurtkamers De Ronde Venen

Mijdrecht – Wilnis – Misschien ken je De Buurtkamer in Wilnis wel aan de achterzijde van De Willisstee, of de Buurtkamer van Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat.

Deze Buurtkamers zijn elke dinsdag- en donderdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur een ontmoetingsplek met open inloop voor senioren. Hij staat voor een gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, gezellig praatje, informatie en activiteiten. Op de dinsdagen van 12:00 tot 13:15 uur kan je ook voor € 5,00 een warme lunch krijgen. En in Mijdrecht kan er ook op donderdag een warme lunch gebruikt worden. Maar de Buurtkamer draait niet vanzelf. Elke week zijn er weer enthousiaste vrijwilligers nodig. Deze gastvrouwen en -heren die de Buurtkamer openen, koffie en thee zetten en schenken, de gasten ontvangen en voor gezelligheid zorgen.

Lunch

En ook voor de warme lunch zoeken we mensen die het leuk vinden om voor de bezoekers een warme lunch te bedenken, in te kopen en te bereiden. Voor deze gezellige Buurtkamers in Wilnis en Mijdrecht zijn wij met spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team te versterken. Zowel op dinsdag als op donderdag kunnen we veel hulp gebruiken. Wie zich aangesproken voelt en deze uitdaging aan wil gaan, kan contact opnemen met Pim Jongsma van Tympaan-De Baat. Zij is coördinator sociaal cultureel werk en werkt op dinsdag en donderdag. Je kan haar bereiken via kantoor (0297) 230 280 of via (06) 48247650 of per email: p.jongsma@stdb.nl.