Burgemeestersontbijt op De Kajuit

Uithoorn – Kinderen van groep 6 van basisschool De Kajuit in Uithoorn hebben donderdag 10 oktober ontbeten met burgemeester Pieter Heiliegers. Het burgemeestersontbijt is onderdeel van het nationaal Schoolontbijt, bedoeld om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken.

Een leuk neveneffect is dat de burgemeester en de kinderen op een ontspannen manier met elkaar kunnen praten, en dat is voor beide partijen heel leuk om te doen. Zo vroeg een kind zich af waarom er meer voetbalvelden dan speeltuinen waren? De burgemeester liet weten dat er de komende jaren gewerkt wordt aan het uitvoeren van nieuw speel- en beweegbeleid om speelplekken te veranderen in beweeg-, ontmoet-, speel- en sportruimten voor alle doelgroepen (0-100 jaar), die goed toegankelijk (inclusief) en bereikbaar zijn.

Kinderraad

Een burgemeester in spé wilde weten of Uithoorn geen kinderburgemeester nodig heeft. De burgemeester vertelde dat er al een kinderraad is die meedenkt over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Burgemeester Heiliegers gaf aan dat hij het belangrijk vindt dat de mensen in Uithoorn fijn met elkaar samenwonen en elkaar helpen waar nodig, zodat het een fijne gemeente blijft om in te wonen. Alle kinderen vroegen ter afsluiting de burgemeester zelfs om een handtekening!

Het Burgemeestersontbijt is een vast onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Daarbij staan het welzijn en de gezondheid van alle kinderen bovenaan het verlanglijstje. Het blijkt namelijk dat veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Burgemeester Heiliegers: “Aandacht hiervoor blijft belangrijk. Met een gevulde maag hebben de kinderen meer energie en kunnen ze zich langer concentreren. En daardoor is het ook veel leuker op school. Het mes snijdt aan meer kanten.” In november krijgen de kinderen nog een Schoolontbijt, maar dan op hun eigen school.

Foto: gemeente Uithoorn