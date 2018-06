Brandweer Aalsmeer zoekt nieuwe collega’s

Aalsmeer – Het aantal mensen dat in dienst is van de brandweer is het afgelopen jaar iets gegroeid. Ruim 28.000 personen in Nederland zijn voor de brandweer aan het werk. Ook het aantal vrijwilligers bij de brandweer (1.900) is licht gegroeid.

Ondanks deze positieve groei, ziet het korps Aalsmeer graag haar vrijwilligersteam nog groeien. “Om ons werk goed te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die ons brandweerteam komen versterken”, aldus de brandweer in een oproep. Wie vrijwilliger wordt bij de brandweer kan rekenen op een gevarieerde en actieve ‘baan’, want naast blussen van branden verleent het team ook assistentie bij aanrijdingen, is inzetbaar bij camaliteiten, geeft voorlichting en is actief op het water.

“Durf jij het aan? Stap dan in en meld je snel aan”, vervolgt de brandweer haar oproep. Aanmelden kan via www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl. Eerst nader kennis maken met het brandweerteam Aalsmeer kan natuurlijk altijd. Er wordt iedere maandagavond bij de kazerne aan de Zwarteweg allerlei facetten van het vak geoefend. Belangstellenden mogen een kijkje komen nemen.

Open dag op 30 juni

Het team ‘echt’ aan het werk zien, kan op zaterdag 30 juni tijdens de open dag. Deze dag zijn overigens alle inwoners welkom. Er worden diverse (spectaculaire) demonstraties gegeven, voor kinderen zijn er allerlei activiteiten en ook andere hulpdiensten zijn aanwezig. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur in en rond de kazerne aan de Zwarteweg. Alvast noteren in de agenda!

Foto: Oefening brandweer Aalsmeer.