Aalsmeer – Bij een orchideeënkwekerij aan de Rietwijker-dwarsweg is dinsdag 22 mei rond het middaguur brand ontstaan.

De politie en de brandweer waren snel ter plaatse. Er werd uit voorzorg groots opgeschaald. Dit in verband met waterwinning ter plaatse. Uiteindelijk bleek het mee te vallen en was de brand snel geblust.

De brand was ontstaan in een technische ruimte. De schade is gelukkig beperkt gebleven.

Foto: Davey Photography / Davey Baas