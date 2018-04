AH in Mijdrecht ontruimd door stankoverlast

Mijdrecht – Dinsdagavond jl. is de AH aan de Leicester in Mijdrecht een poosje ontruimd geweest, omdat men klachten kreeg over een penetrante geur in de winkel

De klanten, maar ook de medewerkers roken de lucht al veel eerder, maar toen de stank echt niet meer te harde was werd besloten de brandweer te bellen zodat zij misschien konden achterhalen waar deze smerige lucht vandaan kwam. De brandweer liet de hele winkel ontruimen en ging op onderzoek De speciale meetapparatuur van de brandweer gaf geen gevaarlijke stoffen weer. De winkel werd na een klein uur weer opengesteld. Een sterke bloemengeur was vermoedelijk de oorzaak van alle commotie.