23 Kandidaten voor kinderburgemeester

Aalsmeer – Woensdagmiddag 23 mei wordt het spannend voor de 23 kinderen die zich kandidaat hebben gesteld voor de functie van kinderburgemeester. De kandidaten krijgen een leerzame, leuke middag in het gemeentehuis, maar ze moeten zich ook presenteren aan de jury. De jury bestaat uit wethouder Gertjan van der Hoeven, Lenneke Heijjer (de Binding), Heleen Broerse (directie De Graankorrel) en huidig kinderburgemeester Derek Buikema. Lizanne Eveleens (de Binding) begeleidt de workshop ‘Hoe presenteer je jezelf?’. Uit de kandidaten selecteert de jury zes kandidaten die verder mogen naar de volgende ronde: de verkiezingen. Alle kinderen krijgen dezelfde dag, aan het einde van de middag, telefonisch van de wethouder te horen of ze wel of niet door zijn naar de volgende ronde.

Campagne voeren

De zes geselecteerde kandidaten gaan tussen 28 mei en 16 juni campagne voeren om zoveel mogelijk kinderen op zich te laten stemmen. Uiteindelijk kunnen alle kinderen in de basisschoolleeftijd uit Aalsmeer en Kudelstaart op hun favoriete kandidaat kinderburgemeester stemmen.

Drie stemronden

Er worden dit jaar drie stemronden gehouden: Eén op zaterdag 9 juni in The Beach tijdens de sportmiddag voor de Junior Pramenrace. Op deze datum kunnen uitsluitend deelnemers die meedoen aan de Juniorrace stemmen. De tweede ronde is op woensdag 13 juni vanaf 13.00 uur. Tijdens de buitenspeeldag in Kudelstaart kunnen uitsluitend kinderen uit Kudelstaart stemmen. Alle andere kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen op zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 14.00 uur stemmen tijdens het Flower Festival bij The Beach aan de Oosteinderweg.

Installatie

Op donderdag 5 juli tijdens Bouw een Bootje wordt afscheid genomen van Derek en wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd.