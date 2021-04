2.160 deelnemers voor Run for KiKa

Amstelland – In actie komen voor KiKa kan altijd en overal! Dat bewezen 2.160 deelnemers van 21 tot en met 31 maart tijdens Run for KiKa Lente Fit. Jong en oud liepen vanuit huis op hun eigen manier in totaal 21 kilometer voor kinderen met kanker. “Fantastisch om te zien dat er juist in deze tijd weer mooie initiatieven zijn ontstaan waarmee ruim 362.275 euro is opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker”, zegt Rick de Haan namens organisatie Run for KiKa. Tijdens Run for KiKa Lente Fit konden deelnemers zelf bepalen wanneer en op welke manier ze tussen 21 en 31 maart in totaal 21 kilometer liepen. Sommige deelnemers liepen bijvoorbeeld iedere dag 2 kilometer terwijl andere in één keer de volledige 21 kilometer voltooiden. Met als resultaat dat er in totaal 45.360 kilometer is gelopen om kinderen met kanker een toekomst te geven.

Geweldige acties

Ook tijdens deze editie van Run for KiKa Lente Fit zijn er weer prachtige acties ontstaan. Zo deed Team Geep wederom mee en haalde met z’n allen ruim 22.400 euro op. Liep deelnemer Joost Agterdenbos een halve marathon (21 kilometer) ter nagedachtenis aan zijn overleden vriend Jelle ter Haar en haalde daarmee ruim 3.700 euro op. En kwamen, onder leiding van de 94 jarige Henk de Haan, de medebewoners van verzorgingshuis Hoog Duinen uit Schoorl op hun eigen manier in beweging om geld op te halen voor KiKa.

Op naar volgende editie

Saamhorigheid, verbinding en sportiviteit stonden ook deze editie van Run for KiKa centraal. De organisatie is blij met de enthousiaste reacties van de deelnemers, de gelopen kilometers en natuurlijk de fantastische opbrengst van ruim 362.275 euro om kinderen met kanker een toekomst te geven. “Dit bewijst dat Nederland zich ook in deze tijd blijft inzetten voor KiKa. Deze run krijgt deze zomer dan ook een vervolg en daarover volgt snel meer informatie. Bittere noodzaak, want het genezingspercentage van kinderkanker moet omhoog van ruim 75 naar 95 procent”, sluit de Haan af. Doneren kan nog tot 15 april via www.runforkika.nl