128 zonnepanelen op dak brandweerkazerne in Mijdrecht

Mijdrecht – Op het dak van de kazerne van Brandweer Mijdrecht zijn onlangs 128 zonnepanelen gelegd. Daarmee zet de kazerne, in beheer van de gemeente, opnieuw een mooie stap qua verduurzamen. Burgemeester Maarten Divendal, wethouder Cees van Uden en Harry Bakker (postcommandant Brandweer Mijdrecht) bewonderden op dinsdag 13 maart vanaf de hoogwerker de zonnepanelen op het pand aan de Industrieweg in Mijdrecht.

De 128 zonnepanelen, van 450 Wp, leveren in totaal een vermogen van 57600 Wp op. Omgerekend betekent dit een opbrengst per jaar van ongeveer 49.000 KWh energie. De kazerne gaat deze duurzame opgewekte stroom zelf gebruiken, met name voor verlichting en verwarming. Ook levert de kazerne een deel van de opgewekte energie terug aan het energienet. Voor alle vier de brandweerkazernes in de gemeente wordt nadrukkelijk gekeken hoe de gebouwen bij de renovaties (Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis) of nieuwbouw (Abcoude) verduurzaamd kunnen worden.

Wethouder Van Uden: “De kazerne is een mooi voorbeeld van hoe je stap voor stap verduurzaamt. De verlichting in het gehele pand is vervangen door ledverlichting, ook de buitenverlichting. Dit levert een forse besparing op, want de verlichting was sterk verouderd. En nu wekken ze ook nog eens hun eigen duurzame energie op met de zonnepanelen. Door deze verduurzamingsmaatregelen dragen zij bij aan onze ambitie om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.”



Fotobijschrift: Burgemeester Maarten Divendal, wethouder Cees van Uden en Harry Bakker