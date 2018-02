Zwerfvuilactie PvdA langs Westeinder

Aalsmeer – Afgelopen maandag 26 februari is de PvdA gestart met campagne voeren in de wijken Stommeer, Hornmeer en Dorp. De Partij van de Arbeid ruimde op bij de oevers van de Westeinderplassen. In elk deel van Aalsmeer waar een bijeenkomst is gaat door verkiesbare leden op de PvdA lijst een zwerfvuilactie uitgevoerd worden. Deze maandag ging de route vanuit de Jasmijnstraat, via de J.C. Mensinglaan, Stommeerweg, Kudelstaartseweg, via de Beethovenlaan door de Hornmeer. De opbrengst was ruim 50 kilogram aan zwerfvuil. Flessen, blikjes, plastic en ander vuil.

De middag-schoonmaakactie werd ‘s avonds gevolgd door een geanimeerde huiskamerbijeenkomst met inwoners van de wijken Stommeer, Hornmeer en Dorp.

In gesprek

Niet op de bijeenkomst geweest? Aanstaande zaterdag 3 maart is het mogelijk om in gesprek te gaan met de PvdA-kandidaten. Zij zijn ‘s middags te vinden op het Praamplein in het Centrum van Aalsmeer en in het winkelcentrum van Kudelstaart. Kijk voor tijdstippen en locaties op de website aalsmeer.pvda.nl

Huiskamerbijeenkomst

Volgende week gaat de PvdA zich richten op Kudelstaart. Maandagmiddag 5 maart wordt weer gestart met een schoonmaakactie en daarna ‘s avonds de huiskamerbijeenkomst bij Leni Buisma, Geerland 19 van 19.30 tot 21.00 uur.